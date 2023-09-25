Зеленский подтвердил получение первых танков Abrams
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания подтвердил, что Украина получила первые танки Abrams от США.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал президент.
Также на совещании безопасности речь шла о ликвидации последствий обстрелов Одессы и помощи пострадавшим.
"Прикрытие Одесчины – приоритет на всех моих переговорах по ПВО", – отметил президент.
Кроме этого, рассмотрели подготовку к зиме. Премьер-министр Денис Шмигаль доложил о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости".
"Готовим решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым", – добавил Зеленский.
О ситуации на фронте докладывали главнокомандующий ВСУ Залужный, представители Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.