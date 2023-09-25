Зеленский подтвердил получение первых танков Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания подтвердил, что Украина получила первые танки Abrams от США.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок" , - написал президент.

Также на совещании безопасности речь шла о ликвидации последствий обстрелов Одессы и помощи пострадавшим. "Прикрытие Одесчины – приоритет на всех моих переговорах по ПВО" , – отметил президент.

Кроме этого, рассмотрели подготовку к зиме. Премьер-министр Денис Шмигаль доложил о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". "Готовим решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым" , – добавил Зеленский.

О ситуации на фронте докладывали главнокомандующий ВСУ Залужный, представители Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.