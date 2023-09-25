Китайский производитель закроет в РФ завод бытовой техники Candy

Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, решил закрыть завод в РФ. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ, сообщает Лига.Бизнес.

Предприятие столкнулось с падением спроса и конкуренцией со стороны более дешевых китайских и российских брендов.

Завод ООО "Канди С.Н.Г." находится в Кирове. Завод бытовой электроники Candy 17 апреля приостановил производство из-за затоварения, отсутствия спроса и повышения курса валют. По словам местного чиновника, "только из-за курса валют компания потеряла 15% прибыли".

По словам собеседников издания на местном рынке, выручка предприятия начала падать после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку мощности завода были рассчитаны и на европейский рынок.

До начала полномасштабной войны на заводе планировалось производить до 1 млн. единиц техники в год, но после введения санкций и других ограничений удавалось производить не более 300-400 тыс. единиц.

При этом у китайского производителя Haier есть другой завод в РФ. По мнению, участников российского рынка, завод Candy могут продать по цене недвижимости или обанкротить.