В Минобороны прокомментировали ночную атаку на гостиницу и морвокзал в Одессе

Российские обстрелы отеля возле морвокзала в Одессе – это жалкая попытка оккупантов возмездия за украинскую атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны, сообщает РБК-Украина.

"Этой ночью российские ракеты попали в гостиницу в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш успешный удар по штабу российского флота в Севастополе" , - отметили в ведомстве.

Напомним, этой ночью кафиры нанесли комбинированный удар по Украине. В частности, россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, также полностью сгорел известный отель, который был своеобразной визитной карточкой города. Из-за обстрела погибли два человека.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Силы ПВО сбили 30 воздушных целей россиян.