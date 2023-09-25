Вклады украинцев в банках в августе выросли более чем на 5 млрд

В августе украинцы увеличили сумму вкладов в банках на 5,2 миллиарда гривен. Общая сумма вкладов физических лиц на 1 сентября составила 1,16 триллиона гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

вклады в национальной валюте составляют 718,5 млрд. грн;

вклады в иностранной валюте – 396,5 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 сентября 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 132,9 млрд грн (11,9% от общей суммы вкладов).

В Фонде напомнили, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии ФГВФЛ с 1 января 2017 года.

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физических лиц в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Напоминаем:

С 1 сентября физические лица, являющиеся заемщиками ликвидируемых банков, получат возможность реструктуризировать свои долги.