Нафтогаз: Украина впервые пройдет зиму за счет собственного газа
Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи. Об этом заявили в НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Экономическая правда.
"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нафтогаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал глава компании Алексей Чернышов.
Он выразил уверенность, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения газом, но и без изменений стоимости голубого топлива для населения.
"Мы абсолютно уверенно смотрим в будущую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Поэтому, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные мероприятия и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение", - отметил Чернышов.