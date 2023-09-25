Нафтогаз: Украина впервые пройдет зиму за счет собственного газа

Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи. Об этом заявили в НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Экономическая правда.

"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нафтогаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность" , - сказал глава компании Алексей Чернышов.

Он выразил уверенность, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения газом, но и без изменений стоимости голубого топлива для населения.