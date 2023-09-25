Британская разведка: Войска РФ проводят провальные атаки для сдерживания ВСУ
Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска для сдерживания наступления Вооруженных сил Украины проводят локальные контратаки, которые оказываются провальными, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 25 сентября.
По данным ведомства, российские оккупанты пытаются сдержать украинские силы как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, прилагая при этом значительные усилия. Однако на обоих направлениях украинские войска отбили эти атаки и удержали недавно освобожденные территории.
Британская разведка также ссылается на комментарии российского военного сообщества, которые свидетельствуют о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом.
В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, отмечают в британском ведомстве.
В разведке подчеркнули, что за последние девять месяцев оккупационные войска РФ в Украине доказали, что способны проводить упорные оборонительные операции, однако не способны проводить наступательные действия.
"Они продолжают демонстрировать лишь минимальную способность к наступлению. Командиры пытаются организовать сложные совместные действия, сконцентрировать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный и наступательный дух", – говорится в сообщении.