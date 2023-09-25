ООН: российская армия продолжает совершать военные преступления в Украине

Российские военные продолжают совершать военные преступления на территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека со ссылкой на ВВС.

В докладе комиссии указано, что "существует множество доказательств того, что российские вооруженные силы совершают военные преступления в Украине, включая незаконные нападения с применением взрывного оружия, нападения, наносящие ущерб гражданскому населению, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру".

"Расследования Комиссии в Херсоне и Запорожье указывают на широкое и систематическое применение пыток российскими вооруженными силами в отношении лиц, обвиняемых в осведомительстве в пользу украинских вооруженных сил. В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. Один пострадавший, подвергшийся пыткам электрическим током, заявил: "Каждый раз, когда я отвечал, что ничего не знаю или не помню, ко мне применяли электрический ток… Я не знаю, как долго это продолжалось. Это было похоже на вечность" , — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия подтвердила факты насилия в отношении женщин разных возрастов.

"Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самим слышать, как происходят эти нарушения" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила, что систематические пытки, которые применяют российские военные по отношению к гражданским украинцам и военнопленным, свидетельствуют о том, что это часть государственной политики России.