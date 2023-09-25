Работники телеканала 1+1 хотят взять Коломойского на поруки

Работники телеканала 1+1 хотят взять на поруки бизнесмена Игоря Коломойского. который сейчас находится в СИЗО, сообщает Деловая столица.

Об этом во время рассмотрения апелляции защиты бизнесмена в зале суда сообщила ведущая канала Наталья Мосейчук.

Так, по словам журналистки, за то, чтобы взять Коломойского на поруки, высказался "актив" канала в среде ее коллег.

Среди них, в частности: сама Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов и другие.

К инициативе журналистов также присоединился бывший министр культуры Александр Ткаченко, который долгое время был гендиректором 1+1.

Працівники 1+1 хочуть взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомила Наталя Мосейчук в залі засідання.Відео – Радіо Свобода https://t.co/M7LFOyVTo7 pic.twitter.com/v5YmhQ5oMk — ҐРУНТ (@grntmedia) September 25, 2023

Працівники 1+1 збираються брати на поруки Коломойського — Радіо Свобода pic.twitter.com/kdANq6D5aI — Україна Online: Telegram Channel (@Uaonlii) September 25, 2023

Как известно, Игорь Коломойский является одним из владельцев телеканала.

Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бизнесмену Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривень.

Позже, 16 сентября суд увеличил размер залога бизнесмена Игорю Коломойскому до 3 млрд 891 млн гривень.

Адвокат бизнесмена ранее заявлял, что Коломойский не намерен вносить залог до решения апелляции. В настоящее время он находится под стражей.

7 сентября Коломойскому объявили подозрение по делу о незаконном завладении средствами "ПриваБанка".

Позже бизнесмену в условиях изоляции в присутствии его адвоката сообщили об уже третьем подозрении. Согласно документу, на который ссылался советник ОП Сергей Лешенко, Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств, в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах и приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путём.