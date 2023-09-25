Российский авиаудар по Бериславу: количество погибших возросло
Количество погибших в результате удара российской авиации по Бериславу Херсонской области возросло до трех, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.
Стало известно о смерти 55-летнего мужчины, который попал под удар вражеской авиации в Бериславе.
По словам Прокудина, врачи боролись за его жизнь утром, но ранения оказались слишком тяжелыми.
"В целом российский авиаудар по городу унес жизни трех человек, еще одна женщина - находится в больнице.
Мои соболезнования родным погибших! Скорейшего выздоровления раненым!".