МИД РФ раскритиковало премьера Армении за разворот от России

МИД России в пространном заявлении раскритиковало последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна, который накануне назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна, сообщает Европейская правда.

"Послание премьер-министра Армении Никола В.Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", – заявили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что антироссийские тенденции в Армении имеют системный характер.

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдывают ошибками, которые якобы имели место со стороны Российской Федерации и ОДКБ", – отметили в министерстве.

В российском ведомстве утверждают, что в основном именно из-за "непоследовательной позиции армянского руководства, которое вместо ритмичной работы вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахание и беготню на Запад", застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

"Такой безответственный подход команды Н.В.Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, выразившееся в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, что они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью", – заявили в МИД РФ, отметив, что с подачи властей в армянских СМИ развернута "настоящая антироссийская вакханалия".

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь разрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада", – говорится в заявлении.

Армянский премьер в воскресенье подчеркнул, что системы безопасности и союзники, на которых его страна полагалась в течение многих лет, "показали нашу уязвимость".

Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, которую фактически контролирует РФ. В последнее время отношения между Арменией и ОДКБ существенно охладели. После войны за Нагорный Карабах в 2020 году ОДКБ так и не предоставила никакой практической помощи Еревану.

Недавно Пашинян заявлял о "неудачах" миротворцев России в непризнанном Нагорном Карабахе, которые привели к последней эскалации.

На прошлой неделе он также говорил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.