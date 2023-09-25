Лукашенко запретил гражданам Беларуси хранить и запускать беспилотники

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, производить и пользоваться беспилотниками, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ на сайте президента Беларуси "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

В Указе сообщается, что любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им следует получить разрешение в Департаменте авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Также указ предусматривает создание автоматизированного государственного учета гражданских БПЛА.

У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством".