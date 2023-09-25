ОВА: Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые

По меньшей мере три человека погибли 25 сентября из-за российской атаки на Днепровский район Херсона, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура.

"По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека – травмированы. Их доставили в больницу"

По данным прокуратуры, ранены два человека, они госпитализированы, впрочем, данные о пострадавших еще уточняются. оккупанты били по городу из артиллерии. Повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.

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