ОВА: Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
По меньшей мере три человека погибли 25 сентября из-за российской атаки на Днепровский район Херсона, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура.
"По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека – травмированы. Их доставили в больницу"
По данным прокуратуры, ранены два человека, они госпитализированы, впрочем, данные о пострадавших еще уточняются. оккупанты били по городу из артиллерии. Повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.
Предистория:
- Российские военные утром сбросили на Берислав в Херсонской области четыре авиабомбы - два человека погибли, еще два человека получили ранения.