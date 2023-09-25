Генштаб: ВСУ отбили атаки вблизи Марьинки и Клещиевки

Силы обороны Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов в районах Марьинки и Клещиевки Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 25 сентября.

В течение суток произошло 17 боевых столкновений. Также Россия нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области. Противовоздушной обороной уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр и все 19 "шахедов". В общей сложности враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфино, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись н.п. Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Федоровка, Никифоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Вербового и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Красное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львово Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон, Токаревка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 9 артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станция РЭБ противника.