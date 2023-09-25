Кличко: Россияне прошлой зимой повредили более 60% тепло- и энергосетей столицы

В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он уточнил, что на ремонт оборудования теплосетей в этом году из местного бюджета было направлено более 1 млрд грн.

Средства также пошли на приобретение передвижных котельных, которые будут обеспечивать теплом учреждения социальной сферы, в частности, больницы.

"Город формирует арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где позволяет мощность. Например, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечило генераторами, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло домам, которые к ним подключены", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр Киева добавил, что столица готовится к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия Киева завершили гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках.

"Устранили около 2,5 тысяч повреждений трубопроводов. Осуществили технические меры по повышению надежности работы оборудования – техническую диагностику котлов, замену отдельного оборудования", – отметил Кличко.

Он добавил, что Киев и Украину ждет еще одна сложная зима, ведь враг снова будет пытаться разрушить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без света, тепла и воды.