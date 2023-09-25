Воздушные силы: Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов" (Обновлено)

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что с оккупанты запустили из Крыма несколько групп беспилотников "Шахед", и еще группа беспилотников движется с Севера, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Воздушных сил.

"Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым.

Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины - около 22.00".

Позже Воздушные силы сообщили о группе вражеских БПЛА на Сумщине.