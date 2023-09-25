Зеленский: Постепенно убираем эмоции из зернового спора с соседями

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и Офисом президента по экспорту зерна и сообщил об основных направлениях работы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 25 сентября.

"Первое – Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Второе – постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов, работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной и Украина все для этого делает. Третье – я благодарен нашим партнерам, которые не допустили нарушений, правил ЕС и соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной, совместной работы, как с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей".

Зеленский также сообщил, что более 160 компаний примут участие в форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

"Сегодня министр стратегпрома Камышин доложил о подготовке первого форума оборонных индустрий. Уже есть более 160 компаний, которые будут участницами, 26 стран из разных частей мира: Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного диапазона вооружения. Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права".

Также Зеленский сообщил, что провел совещание по итогам своей поездки в США и Канаду. В каждом из направлений в Украине определяют отдельного должностного лица, отвечающего за выполнение договоренностей: в обороне, политическом взаимодействии, усилении и очищении институтов, энергетике, восстановлении.

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