Санду не стала обвинять Украину в падении ракеты в Приднестровье

Причиной падения обломков ракеты С-300 в непризнанном Приднестровье стало нападение России на Украину и ничто иное, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду со ссылкой на NewsMaker.

Глава государства заявила, что происхождение объекта пока не ясно. При этом Санду подчеркнула, что произошедшее в Приднестровье — это следствие войны России против Украины.

"У меня та же информация, которую озвучили наши учреждения. Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории приднестровского региона. Но, во всяком случае, это произошло из-за войны. Бомбы падают, потому что в Украине война, а войну развязала Россия" , — заявила Санду.

Как сообщалось, 25 сентября на территории Молдовы, в селе Кицканы в Приднестровье, обнаружили обломки ракеты С-300.