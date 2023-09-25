Глава МИД Германии уверяет, что в немецком обществе нет усталости от Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверяет, что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не чувствуется внутренней усталости от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом Бербок рассказала в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур.

На вопрос, чувствуется ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических проблем, министр ответила:

"Нет".

"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. – ред.) месте могли бы быть мы", – пояснила она.

Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика к тому же была крайне зависима от российской нефти и газа.

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила глава МИД.

В начале сентября Анналена Бербок была в Киеве с четвертым визитом с начала российской агрессии. После этого она заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.