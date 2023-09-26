Россияне заявили о ракетной атаке на Севастополь

Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе. ﻿Об этом заявил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Украинская правда.

По словам Развожаева, военные отражают ракетную атаку. Силы ПВО россиян якобы сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек, но "работа продолжается".

Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Впоследствии Розвожаев сообщил об отмене тревоги.

Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас он открыт.