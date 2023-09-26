Удар по Кривому Рогу: ОВА сообщает о прилете в предприятие

Утром 26 сентября российские захватчики попали по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава ОВА, сообщает Украинская правда.

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется" , – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным главы облсовета Николая Лукашука, пострадавших и разрушений нет.

Лысак также сообщил, что ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач. Но люди не пострадали.