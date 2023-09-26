"Шахеды" атаковали Одесскую область, повреждена припортовая инфраструктура – ОВА
В ночь на 26 сентября россияне запустили беспилотники-камикадзе типа Shahed по Одесской области. Работала ПВО, впрочем, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Двое пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным ОВА, большинство дронов сбило ПВО. Попадание зафиксировано в Измаильском районе.
"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", – говорится в сообщении.
Кипер добавил, что в результате обстрелов повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, из них 6 – загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.