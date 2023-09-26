ПВО ночью сбила 26 беспилотников Shahed – Воздушные силы
Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили 26 беспилотников-камикадзе.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – Крым).
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131", – говорится в сообщении.
По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, отметили в воздушных силах.