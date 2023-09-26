Россияне пытались наступать близ Марьинки, но безуспешно – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупанты предприняли 10 попыток вытеснить ВСУ с позиций у Марьинки, но неудачно. Также войска РФ пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренко Сумской области; Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Ольговка и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. В то же время, на Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.