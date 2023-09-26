ВСУ за сутки уничтожили 400 военных РФ и 39 артсистем – Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 400 российских военных, а также 39 артсистем, 29 беспилотников, 5 танков, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Геншабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 276 670 (+400) человек,
- танков ‒ 4 672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8 946 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 6 299(+39) ед,
- РСЗО – 792 (+1) ед,
- средств ПВО − 533 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 924 (+29) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+11) ед,
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 763 (+17) ед,
- специальной техники – 925 (+7) ед.