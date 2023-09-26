УЗ ограничила движение поездов между Николаевом и Херсоном из-за обстрелов
В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничили движение поездов между Николаевом и Херсоном. Об этом заявили в УЗ, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.
Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.
В УЗ добавили, что работы по восстановлению движения продолжаются, и посоветовали следить следите за официальными каналами компании.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на военную администрацию, в понедельник около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу.
"Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Сейчас сотрудники администрации района обследуют территорию. В случае выявления повреждений жилых домов, сообщу дополнительно", - написал он.