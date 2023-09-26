УЗ ограничила движение поездов между Николаевом и Херсоном из-за обстрелов

В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничили движение поездов между Николаевом и Херсоном. Об этом заявили в УЗ, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

В УЗ добавили, что работы по восстановлению движения продолжаются, и посоветовали следить следите за официальными каналами компании.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на военную администрацию, в понедельник около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу.