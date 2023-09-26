Bloomberg: РФ до сих пор транспортирует нефть с помощью компаний из Европы

Россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что поставки в стране превышают ценовые ограничения стран Большой семерки.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Центра по исследованию энергии и чистому воздуху, сообщает Экономическая правда.

"Приблизительно две трети российской сырой нефти и нефтепродуктов транспортируется на судах, застрахованных или принадлежащих государствам, устанавливающим ограничения цен, установленные G-7 и его союзниками" , – говорится в отчете.

Это говорит о том, что Москва все еще активно использует европейскую судоходную отрасль, пишет Bloomberg.

Ценовые ограничения установили для того, чтобы оставить российскую нефть на мировом рынке, однако существенно снизить доходы Кремля.

"Помимо использования европейских судов, Россия также собрала так называемый теневой флот танкеров, действующих вне юрисдикции государств, которые ввели санкции. Они обычно перевозят нефть на меньшие расстояния, где тот же объем может транспортироваться меньшим количеством судов" , – напоминает агентство.

Однако исследователи указывают, что государства не прилагают достаточно усилий по принуждению к соблюдению ценового ограничения на российскую нефть.