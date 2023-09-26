В США думают, включать ли помощь Украине в проект по избежанию "шатдауна" – NYT

В Сенате США продолжаются дискуссии о том, включать ли средства на помощь Украине в проект о дополнительном финансировании, который нужно принять на этой неделе для сохранения функционирования правительства после конца сентября. Об этом пишет The New York Times, сообщает Европейская правда.

Сенаторы обеих партий спорят, включать ли новую военную помощь для Украины в проект о дополнительном финансировании, чтобы сохранить функционирование правительства после завершения месяца.

По словам собеседников, знакомых с дискуссиями, главный предмет споров – включать ли дополнительные 25 млрд помощи Украине, или обойтись без спорных положений, чтобы гарантировать проекту широкую поддержку среди республиканцев в Палате представителей.

Хотя в Сенате есть двухпартийная поддержка в пользу того, чтобы включить эти средства для Украины, некоторые республиканцы настаивают, что это создаст дополнительные трудности. Многие республиканцы в Палате представителей выступают против дополнительных денег на нужды Украины и скорее всего будут настаивать, чтобы эти положения исключили из документа и вернули его на повторное рассмотрение в Сенат, тогда как времени на принятие решения остается мало.

Некоторые сенаторы отмечают, что не проявить поддержку Украины в этом решении было бы неправильно, особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с членами Сената, объяснял, что помощь США критически важна, и его заверили, что поддержка будет продолжаться.

Некоторые сенаторы говорят, что безопаснее было бы вынести вопрос о деньгах для Украины в отдельном проекте, вместе со средствами на преодоление последствий стихийного бедствия и мероприятия на границе, как только Конгресс устранит риск так называемого шатдауна.