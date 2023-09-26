В ВСУ назвали цели ночного обстрела Одесской области "Шахедами"

Ночной удар "Шахедов" был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Одесчина также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа "Шахед". Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру" , - сказала она.

По ее словам, удар также был направлен на Подунавье.