В ВСУ назвали цели ночного обстрела Одесской области "Шахедами"
Ночной удар "Шахедов" был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Одесчина также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа "Шахед". Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру", - сказала она.
По ее словам, удар также был направлен на Подунавье.
"В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", – сообщила Гуменюк.