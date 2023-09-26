СМИ: Командующего Черноморского флота уничтожили по наводке военных РФ

Газета Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что командующий Черноморского флота РФ адмирал Виктор Соколов был уничтожен с помощью недовольных российских офицеров, сообщает Лига.net.

По словам собеседников журналистов, удар по штабу ЧФ России 22 сентября в Севастополе помогали планировать украинские партизаны во временно оккупированном Крыму.

Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что наводку на штаб помогли сделать недовольные высокопоставленные офицеры россиян в обмен на финансовое вознаграждение — недовольство возникло, в частности, из-за задержки зарплаты.

"Сами по себе задержки выплат не заставляют вооруженные силы РФ идти против российских властей. Те, кто помогает, также считают, что их страна ведет преступную войну и что это необходимо остановить" , — заявили партизаны.

Отмечается, что деньги помогают россиянам "принять решение о сотрудничестве и служат дополнительным стимулом".

Ранее стало известно, что при ударе по штабу в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был и Соколов.

Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высокопоставленным российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.