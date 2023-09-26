HIMARS атаковали штаб россиян под Херсоном, 8 погибших – источник
По наводке Службы безопасности Украины Сил обороны попали во временный пункт управления оккупантов на Херсонщине. Об этом рассказал собеседник издания в СБУ, сообщает Украинская правда.
Видео "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном предоставил УП источник.
Отмечается, что благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
"Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300", – рассказал источник.
Временные рамки успешной операции не называются.