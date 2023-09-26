США официально подтвердили, что передали Украине список "приоритетных реформ"

Соединенные Штаты официально подтвердили, что направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень приоритетных реформ, о чем сначала сообщили медиа со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине.

Посольство подтвердило, что США предложили список приоритетных реформ для Украины для дальнейшего обсуждения.

"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем ее успеха, США предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи в рамках Координационной платформы доноров в Брюсселе.

Список предоставлен как основа для консультаций с украинской властью и ключевыми партнерами как составляющая нашей продолжающейся поддержки для Украины и ее усилий для интеграции в Европу – цели, которую США решительно поддерживают" , – отмечают в заявлении.

Как объясняют, цель письма – определить приоритеты и согласовать работу над реформами между Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.