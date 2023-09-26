Грузия запретила поставки европейских автомобилей в Россию

Власти Грузии ввели запрет на экспорт, вывоз из страны или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Об этом заявили в министерстве финансов Грузии, сообщает Укринформ.

"Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы" , - сообщили в пресс-службе.

Запрет относится к автомобилям, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м., а также гибридных машин и электромобилей.

Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России.