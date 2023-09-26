Кулеба об отношениях с Польшей: Мы настроены на конструктив и открыты для диалога

Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, готова к переговорам и консультациям по экспорту украинского зерна. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии" , - подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина никогда не сходила с пути конструктивного решения вопроса экспорта зерна, работала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.

"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов.