Кулеба об отношениях с Польшей: Мы настроены на конструктив и открыты для диалога
Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, готова к переговорам и консультациям по экспорту украинского зерна. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.
Он заверил, что Украина никогда не сходила с пути конструктивного решения вопроса экспорта зерна, работала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.
"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов.
Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, обязательно третья сторона получит себе выгоду", – подчеркнул министр.