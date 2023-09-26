Польские эксперты: в прошлом году в Польше упала ракета украинского ПВО

Польские следователи считают, что ракета, убившая двух человек в приграничной деревне Пшеводув в ноябре 2022 года, явно была ракетой украинской ПВО. Об этом говорится в материале польского издания Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Несмотря на якобы недостаточное сотрудничество украинской стороны, следователи из доступной информации пришли к своим выводам о том, что вызвало трагический случай в пограничной деревне Пшеводув, где двоих людей убило обломками ракеты.

Вывод якобы "категорический" и исключает, что упавшая в Пшеводуве 15 ноября ракета, которая убила двух фермеров, могла прилететь с территории России.

Представитель Национального офиса прокурора Лукаш Лапчинский в комментарии изданию подтвердил, что они действительно получили вывод, но сказал, что не может раскрывать содержание из-за его конфиденциального характера. По его словам, на этом этапе расследование в Польше уже провели все возможные следственные действия.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа" , – сообщил спикер.

По информации журналистов, вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Эксперты считают, что это была ракета от системы С-300 серии 5В55, производимая в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины она была выпущена для сбития целей во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города 15 ноября 2022 года.

Ракеты ПВО выпустили по цели в паре, одна из них попала, другая продолжала лететь.

"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему" , - сказал журналистам собеседник, знакомый с расследованием.

Отмечают, что польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после обнаружения фрагментов ракеты.

Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводова по прямой – 150 км.