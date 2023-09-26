Украина могла бы получить преимущества членства в ЕС до вступления – глава Европарламента

Украина могла бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Евросоюзе, еще до того, как фактически присоединится к блоку.﻿ Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсолу в интервью The Guardian, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Она не считает необходимым ждать официального вступления Украины и других стран-кандидатов в ЕС для того, чтобы они могли пользоваться некоторыми преимуществами членства.

В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному мобильной связи в роуминге в ЕС, популярной политике, которая означает, что при отпуске в ЕС тарифы одинаковы, как и дома.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы сделать это" , - сказала Метсола.

Она отметила, что торговые барьеры для бизнеса также могут быть сняты.

"Этап перед вступлением также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные и экспортные тарифы. Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. На это нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов это всегда касалось политической воли" , - сказала она.

Президент Европарламента надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до Рождества - в декабре.