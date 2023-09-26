ПриватБанк ввел новые тарифы для SWIFT-переводов
Государственный ПриватБанк изменил стоимость отправки SWIFT-переводов. Тарифы по Украине снижены вдвое., пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Теперь для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).
Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.
Также ПриватБанк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват24. Новый функционал меню "Переводы" позволяет в архиве переводов повторить отправку ранее произведенного перевода, вернуть или отреагировать перевод.
SWIFT-переводы
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.
Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.
Переводы по системе SWIFT оптимально использовать для оплаты за покупки, совершенные за рубежом, бронирование гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.
Перевод иностранной валюты от физического лица за границу может производиться по операциям неторгового характера и не распространяется на переводы, связанные с предпринимательской деятельностью.