Восстановление отчетности партий: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий, сообщает Укринформ.

После подписания Президентом закона политические партии должны в течение 90 дней со дня вступления закона в силу подать в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения.

В то же время, для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней.

Для проверки отчетов НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев.

Также финансирование из государственного бюджета предусмотрено законом не только для парламентских партий, но и партий, набравших на выборах 3% голосов избирателей, но не попавших в парламент (ранее это было 5%). Эта норма заработает уже после следующих парламентских выборов.