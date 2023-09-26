В ЕС снизились цены на агропродукцию: зерновые подешевели на 31% – Евростат

Средняя цена на сельскохозяйственную продукцию в Евросоюзе выросла всего на 2% во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В первом квартале годовой рост средней цены составлял 17%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Лига.Бизнес.

Цены на зерновые снизились на 31% за отчетный период.

Наибольший рост цен во втором квартале 2023 года среди основных групп выпускаемой сельхозпродукции — на цитрусовые (в среднем +89%), оливковое масло (+48%) и картофель (+38%). Этот рост цен связан с падением производства в районах, пострадавших от засухи.

Среди других товаров Евростат выделяет значительный рост цен на яйца (+31%) и свинину (+28%). Цены на птицу (+4%) и молоко (-2%) остались более стабильными.

На национальном уровне в большинстве стран ЕС (17 из 27) во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года продолжился рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

Самые быстрые темпы роста были зафиксированы в странах, которые пережили засуху: Португалия (+22%), Греция (+21%) и Испания (+16%).

В Литве (-26%) и Эстонии (-15%) зафиксировано самое резкое снижение цен.

Среди ресурсов, не связанных с инвестициями, наиболее резкие темпы снижения цен зафиксированы на удобрения (-23%), энергоносители и смазочные материалы (-13%), корма для животных (-5%).

Средняя цена товаров и услуг, потребляемых в настоящее время в сельском хозяйстве (затраты, не связанные с инвестициями), снизилась на 5% в период со второго квартала 2022 года по второй квартал 2023 года, что стало первым снижением с четвертого квартала 2020 года.