В "Укрэнерго" оценили запас прочности энергосети перед зимой

Восстановить все энергообъекты на 100% за прошедшие месяцы после завершения прошлого отопительного сезона невозможно. Поэтому этой зимой в энергосистеме Украины будет несколько меньше запаса прочности генерации.﻿ Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, с какими мощностями поколения Украина будет заходить в эту зиму по сравнению с прошлым годом, он отметил, что не может предоставить конкретную информацию по определенным причинам.

"Мы очень ограничены, к сожалению, в том, чтобы называть конкретные цифры. Опять же для того, чтобы врагу не давать дополнительной информации для планирования атак. Но могу сказать, что меры, которые мы планировали предпринять в магистральных сетях "Укрэнерго" , мы уже практически завершили. И сейчас завершается ремонтная кампания на объектах генерации" , - рассказал Кудрицкий.

По его словам, этой зимой в энергосистеме в целом будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании РФ в прошлом году.

"По той причине, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев, прошедшие после завершения прошлого отопительного сезона, невозможно" , - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Однако он отметил, что подготовка происходит очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, то понимание, каким образом покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему.