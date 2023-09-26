В "Укрэнерго" оценили запас прочности энергосети перед зимой
Восстановить все энергообъекты на 100% за прошедшие месяцы после завершения прошлого отопительного сезона невозможно. Поэтому этой зимой в энергосистеме Украины будет несколько меньше запаса прочности генерации. Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, с какими мощностями поколения Украина будет заходить в эту зиму по сравнению с прошлым годом, он отметил, что не может предоставить конкретную информацию по определенным причинам.
"Мы очень ограничены, к сожалению, в том, чтобы называть конкретные цифры. Опять же для того, чтобы врагу не давать дополнительной информации для планирования атак. Но могу сказать, что меры, которые мы планировали предпринять в магистральных сетях "Укрэнерго" , мы уже практически завершили. И сейчас завершается ремонтная кампания на объектах генерации", - рассказал Кудрицкий.
По его словам, этой зимой в энергосистеме в целом будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании РФ в прошлом году.
"По той причине, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев, прошедшие после завершения прошлого отопительного сезона, невозможно", - подчеркнул глава "Укрэнерго".
Однако он отметил, что подготовка происходит очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, то понимание, каким образом покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему.
"Ясно, что если враг все-таки будет обстреливать энергообъекты снова, мы не знаем в каких масштабах, это может несколько переформатировать ситуацию", - добавил Кудрицкий.