Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
О деталях он рассказал в Telegram-канале.
Главнокомандующий Залужный и руководитель ГУР МО Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте, планах противника.
Командующий Сухопутных войск Сырский и командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский рассказали о ходе наступательных и оборонных операций на своих участках.
Министр обороны Умеров доложил об обеспечении фронта.
Министр по развитию стратегической промышленности рассказал о мерах по наращиванию собственного производства вооружения, особенно беспилотников.
Также докладывал председатель Службы внешней разведки о положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.