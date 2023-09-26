Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

О деталях он рассказал в Telegram-канале.

Главнокомандующий Залужный и руководитель ГУР МО Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте, планах противника.

Командующий Сухопутных войск Сырский и командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский рассказали о ходе наступательных и оборонных операций на своих участках.

Министр обороны Умеров доложил об обеспечении фронта.

Министр по развитию стратегической промышленности рассказал о мерах по наращиванию собственного производства вооружения, особенно беспилотников.

Также докладывал председатель Службы внешней разведки о положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.