В Польше заявили, что окружение Зеленского дает плохие советы

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что выступление президента Владимира Зеленского в ООН вызвало критическую реакцию не только Польши, но и других государств, сообщает Европейская правда.

В прошлый вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, на которой также присутствовал президент Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский сравнил введение пятью европейскими странами эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию с "триллером с зерном на заднем плане". Он также заявил, что некоторые страны "помогают подготовить сцену для московского актера". Это заявление было критически воспринято в Польше.

По мнению Пшидача, "возможно, на стороне Киева сыграли какие-то плохие эмоции".

"Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто плохо ему подсказывают" , – подчеркнул Пшидач.

Он добавил, что разрыв любого партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Пшидач заверил, что польская сторона открыта к переговорам: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на высшем уровне".

Он заверил, что Польша не хочет обострять и без того напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.

"Переговоры должны привести к конструктивным выводам, во-вторых, мы не должны довести до обострения языка. С украинской стороны уже было сказано очень много" , – отметил Пшидач.

Он заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. По его словам, контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.