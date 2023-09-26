В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе – ОВА
В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.
За даними ДСНС, розгерметизація підземного газопроводу високого тиску виникла о 13:00. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.
Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.