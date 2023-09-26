Минагрополитики: Украина еще не возобновила агроэкспорт в Восточную Европу

Украина ввела лицензирование экспорта зерна в пять стран Восточной Европы. Экспорт в эти страны начнется только после их согласия.﻿ Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС" , - сказал он во время встречи министров сельского хозяйства стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

По его словам, процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт.

"Соответствующее постановление правительства уже принято, поэтому экспорт в пять стран без их согласования уже не идет. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт" , - сказал Сольский.

Он подчеркнул, что механизм, когда экспорт без согласования от страны-соседа не происходит, является максимально конструктивным и понятным и учитывает интересы всех сторон. Сольский также отметил, что Украина направила странам соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм и ожидает ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ поступил от Румынии.

Экспорт зерна

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС. После этого решение Украина в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. Предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям 17 сентября. Они уже обсуждались на координационной платформе Украина-ЕС 18 сентября.

Кроме того, Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября провел совещание с чиновниками по зерновому экспорту. По его словам, Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна, и это полностью рационально.