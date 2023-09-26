В Украине создали первый в мире поезд-кухню
"Укрзализныця" сформировала целый поезд, который способен производить более 10 000 порций еды в день в любом месте и в любое время, сообщает Лига.Бизнес.
Поезд-кухня (Food Train) может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
Поезд состоит из шести вагонов:
- генераторный вагон (~400 кВт +собственная заряжающая станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 000 литров воды с фильтрационной и насосной станцией.⠀
Формирование и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
"Food Train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда УЗ и и Фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни", — прокомментировал председатель правления УЗ Евгений Лященко.