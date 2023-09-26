В Украине создали первый в мире поезд-кухню

"Укрзализныця" сформировала целый поезд, который способен производить более 10 000 порций еды в день в любом месте и в любое время, сообщает Лига.Бизнес.

Поезд-кухня (Food Train) может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Поезд состоит из шести вагонов:

- генераторный вагон (~400 кВт +собственная заряжающая станция для автономной работы);

- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

- багажный вагон на 27 000 литров воды с фильтрационной и насосной станцией.⠀

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Формирование и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).