К "Нафтогазу" присоединили еще один облгаз Фирташа

НАК "Нафтогаз Украины" приступил к плановой интеграции в свой состав газораспределительной компании АО "Черкассыгаз", сообщает Экономическая правда.

В НАК отметили, что цель корпоративных изменений – налаживание эффективной работы газораспределительной системы Черкасской области для укрепления мощности энергетической сферы страны.

Перезапуск работы предприятия начнется с подготовки критической инфраструктуры региона к отопительному сезону 2023/2024.

В "Нефтегазе" добавили, что для достижения максимальной результативности работа компании будет базироваться на новых корпоративных принципах.

Кроме модернизации технических процессов, в приоритете – соблюдение всех финансовых обязательств перед партнерами и усовершенствование клиентского сервиса.

Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 сентября будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях – Киевской, Житомирской и Львовской.

В условиях военного положения в НАК "Нафтогаз Украины" было интегрировано всего 16 областных и городских газораспределительных предприятий - АО "Черкассыгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Криворожгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз", АО "Львовгаз", АО "Винницагаз", АО "Сумыгаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Николаевгаз".