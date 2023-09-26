В ССО прокомментировали информацию об участии командующего ЧФ в совещании

Силы специальных операций сейчас собирают данные и уточняют информацию о возможной гибели командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова, сообщает Украинская правда.

"Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции" , – говорится в заявлении.

25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.

26 сентября Минобороны России показало﻿ изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании. Где и когда снято это видео российского ведомства, на данный момент не установлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом Соколова".