В Кабмине заявили о достижении деполитизации в вопросе агроэкспорта в ЕС

Выполнение предложенной Украиной дорожной карты позволит вернуться к условиям свободной торговли со странами, которые вводили ограничения против украинского агроэкспорта.﻿ Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Европейская правда.

"Европейская комиссия сдержала свое обещание не продлевать запрет на импорт зерна в пять соседних с Украиной стран. Это решение мотивируется тем, что статистические данные не подтверждают наличие рисков для внутреннего рынка (этих пяти стран). Но ситуация остается напряженной, а потому Украина предложила дорожную карту по мониторингу и верификации экспорта в эти пять стран" , – заявила она.

Вице-премьер напоминает, что эта дорожная карта поддержана Еврокомиссией.

"В ее рамках мы уже работаем с Румынией и Болгарией. Думаю, что такой диалог вскоре начнется и со Словакией. А как только Польша и Венгрия отменят свои односторонние ограничения, этот механизм будет применен и к ним" , – уточнила она.

По словам Стефанишиной, консультации в рамках этой дорожной карты "уже состоялись со всеми странами без исключения, включая Польшу, где такие переговоры велись на уровне министров аграрной политики".

"И это очень важно, ведь мы ценим наших партнеров, которые первыми приняли у себя наших граждан и которые являются нашими союзниками во всех вопросах, от экономических и политических до военных" , – уточняет она.