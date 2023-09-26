ГВА: Россияне снова обстреляли Херсон, есть раненые и повреждения
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, три человека получили ранения, повреждена инфраструктура, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.
"После обеда армия РФ снова ударила по Херсону. В результате обстрела повреждены жилые дома, машины, здание предприятия и тому подобное.
Двое мужчин получили ранения. Им на месте оказали необходимую помощь. Еще одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести".
Всего, по словам Мрочко, по состоянию на 17 часов известно о шести людях, раненых во вторник российскими военными в Херсоне.