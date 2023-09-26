Выборы в Словакии: антиукраинская партия впервые потеряла лидерство в опросе

Словацкая оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо, который выступает против поставок оружия Украине, впервые не лидирует в опросе накануне выборов, которые пройдут 30 сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства NMS Market Research, сообщает Aktuality.

За несколько дней до выборов опрос показал, что политическое движение "Прогрессивная Словакия" может одержать победу.

До сих пор в течение длительного времени лидировала Smer-SD, известная антиукраинскими заявлениями. Ее лидер, бывший премьер Роберт Фицо стремится вернуться к власти, обещая защищать национальные интересы, прекратить военную поддержку Украины и выступает против любых санкций против России, которые могут навредить Словакии.

"Прогрессивная Словакия" пользуется поддержкой 19,7% респондентов, Smer-SD отстает от нее незначительно, набирая 19,4%. Третье место у партии Hlas ("Голос") с 10,5%.

Коалиция OĽaNO, "За народ" и Христианского союза с 9,5% поддержки, которой для прохождения в Национальный совет необходимо набрать не менее 7%, также вошла бы в парламент.

За ней следуют Республика (8,5%), SaS (5,7%), SNS (5,4%) и KDH (5,4%) и "Мы – семья" (5,2%).

Остальные партии не приблизились к прохождению избирательного барьера.

Опрос для выяснения популярности партий проводился комбинированным методом онлайн сбора данных и телефонного опроса с 21 по 24 сентября.