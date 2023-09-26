Зеленский провел встречу с президентом Нацсовета Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка обсудили в Киеве вопросы евроинтеграции Украины и преодоления последствий российской войны, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, во время встречи Зеленский поблагодарил Австрию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную помощь в преодолении последствий российской войны.

Глава государства высоко оценил готовность австрийской стороны присоединиться к реализации Украинской формулы мира и проинформировал о дальнейших шагах в контексте ее практической имплементации, включая подготовку Глобального саммита мира.

Собеседники обменялись мнениями относительно европейской интеграции Украины и взаимодействию с Австрией в этом контексте. Зеленский проинформировал о ходе выполнения рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в ЕС и отметил важность принятия положительного решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"Поддержка европейских стремлений Украины очень важна. Это один из факторов, мотивирующих украинцев, защищающих государство и цивилизованное будущее" , – сказал президент.

Он отметил заинтересованность Украины в расширении присутствия австрийского бизнеса и реализации совместных проектов, которые позволят создать новые рабочие места.

Зеленский и Соботка также обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в регионе Восточной Европы.